Am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Morgen eine kaum veränderte Tendenz an. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Abend und vor Xetra-Handelsstart wird der DAX +0,05% minimal verbessert bei 13.230 Punkten gesehen. Damit knüpft er wohl zunächst an den richtungslosen Kurs der vergangenen Tage an, zumal auch die Wall Street weiter keinen klaren Trend vorgibt."Das ist heute wieder einer dieser Tage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...