Hensoldt IPO - Angebotsfrist 16.09.-23.09. - Preisspanne 12 Euro bis 16 Euro - erster Handelstag 25.09. geplant Brenntag gibt vorsichtige neue Prognose für 2020 - der aktuelle Geschäftsverlauf liegt im Rahmen der Erwartungen Delivery Hero will 1.000 neue Jobs in Berlin schaffen SFC Energy gewinnt Folgeauftrag über EFOY Brennstoffzellen für AuroraHuts Hausboot-Iglus Grenke weist Vorwürfe von Shortseller Viceroy als unbegründet zurück Thyssenkrupp hat Absage an Zusammengehen mit Klöckner & Co bekräftigt (FAZ) Thyssenkrupp sieht Chancen für Zukauf in Amerika beim Werkstoffhandel (FAZ) VIB Vermögen errichtet Logistikimmobilie mit rund 9.400 m2 für e-commerce in Eslarn Roche mit erweiterter Zulassung für Test zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs SoftwareONE ...

