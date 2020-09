Josephine Coombe, Geschäftsführerin von Nulogy in Europa, wurde in den Vorstand der European Co-Packers Association (ECPA) berufen. Dieser Schritt erfolgt, da der ECPA eine steigende Nachfrage nach Lohnverpackungs- und Lohnherstellungsdienstleistungen von Markenherstellern in ganz Europa feststellt. Josephine Coombe verstärkt den mit vier Mitgliedern besetzten Vorstand des ECPA und wird dazu beitragen, eine internationale Perspektive zur Verbesserung der Agilität durch Innovation in der externen Lieferkette zu bieten. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung globaler FMCG- und Einzelhandelsmarken ...

