Positives für ams: Aufgrund stärkerer Erholung des Geschäfts in den Sommermonaten hat die Osram Licht AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angehoben. Die bekanntlich zu ams gehörende Osram erwartet nunmehr einen vergleichbaren Umsatzrückgang von rund -14 Prozent (bisher -15 bis -19 Prozent), eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 8 Prozent (bisher: 3 bis 6 Prozent) und einen in etwa ausgeglichenen Free Cash Flow (bisher: negativen Free Cash Flow im mittleren zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbereich). Insbesondere die Geschäftsbereiche Opto Semiconductors (OS) und Automotive (AM) hätten von einer verbesserten Geschäftslage in den Kernmärkten China und USA profitiert, wie es heißt.AMS ( Akt ....

