Ort des Tages: Saint-Gobain Rigips Zentrale und Werk Österreich. Selten kommt es vor, dass es Marken mit einem eigenen Eintrag ins Wörterbuch schaffen. Rigips ist so eine Marke. Die Rigipsplatten, deren Namen auf das lettische Riga und Gipskarton zurückgehen, sind mittlerweile das Synonym für Gipskartonplatten schlechthin. Rigips wiederum gehört dem bereits 1665 in Frankreich gegründeten Baustoffkonzern Saint-Gobain. Wie übrigens auch der Dämmstoffhersteller ISOVER oder Norton, letzterer ist Weltmarktführer in Schleifmitteln. In Österreich ist SaintGobain in Wien und mit Rigips in Wien und Bad Aussee vertreten. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Saint Gobain ( Akt. Indikation: ...

