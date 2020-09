Der britische Online-Händler The Hut Group feiert sein Debut an der London Stock Exchange. Die Aktien legten zu Handelsstart am Mittwoch um 27 Prozent auf 628 Pence zu. Der Ausgabepreis lag bei 500 Pence je Stück. Auch in den USA gibt es einen Börsen-Start. Das auf Cloud-Computing spezialisierte Softwareunternehmen Snowflake, bei dem auch die Warren Buffett-Firma Berkshire an Bord ist, platzierte 28 Mio. Aktien zu einem Preis von 120,0 Dollar je Aktie. Das Unternehmen hatte die Preisspanne zunächst für 75,0 auf 85,0 Dollar angeboten und am Montag auf 100,0 bis 110,0 Dollar angehoben. Der Handel in New York startet heute, Mittwoch. In Deutschland geht die ehemalige Airbus-Tochter Hensoldt an die Börse. Die Aktien von Hensoldt werden in einer Preisspanne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...