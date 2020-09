In den von der Porr errichteten Baloise Park in Basel ziehen die ersten Nutzer ein. Die Basler Leben AG hat die Porr Suisse Ende 2017 mit der Planung und Errichtung beauftragt. Nun konnten die Gebäude teilweise bezogen werden. Die Auftragssumme beläuft sich auf über 100 Mio. Euro. "Nachhaltige Aspekte sind bei beiden Gebäuden perfekt miteinander in Einklang gebracht. Das Endergebnis und das erstklassige Zertifizierungsniveau der Projekte unterstreichen unser klares Bekenntnis zum nachhaltigen Bauen", so Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Die Porr realisierte den 34 m hohen, quaderförmigen Konzernsitz der Basler Versicherung inklusive Innenausbau. Auf einer Bruttogeschossfläche von 12.000 m² sind hochwertige Bürobereiche, Sitzungszimmer, ...

