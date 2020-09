IEin amerikanisches Brokerhaus hat eine gewaltige Short-Attacke auf das deutsche MDAX-Unternehmen Grenke Leasing gestartet und Bilanzmanipulationsvorwürfe veröffentlicht. Angeblich gäbe es für rund 1 Mrd. Euro an Liquiditätsreserven keinen Nachweis. Trotz Dementi befindet sich die Aktie seither im Sturzflug. Was tun? Starke Zahlen gab es derweil wie erwartet von der Software-Schmiede Adobe, doch auch FedEx konnte mit seinen Zahlen die Erwartungen deutlich schlagen und sich als Corona-Profiteur in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...