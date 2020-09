Das Thema stehe nicht auf der offiziellen Tagesordnung.Das sagte ein Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Es könnte aber bei dem Treffen der UBS-Spitze in Wolfsberg nahe an der Grenze zu Deutschland, an dem einige Verwaltungsratsmitglieder wegen der Coronavirus-Einschränkungen virtuell teilnehmen werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...