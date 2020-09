The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2020





ISIN Name

AU0000025975 EXORE RES LTD

CA37891M1059 GLOBAL VANADIUM CORP.

FR0011800218 AWOX S.A. EO -,25

US74621Q1067 PURE ACQUIS. CL.ADL-,0001

US76133L1035 RESTORBIO INC. DL -,0001

