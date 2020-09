Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag zum Handelsstart schwächer erwartet. Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürfte sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. Die Anleger seien enttäuscht, dass die US-Notenbank Fed im Anschluss an die Bekanntgabe der jüngsten geldpolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...