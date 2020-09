Nach der internationalen Kaspersky-Studie ‚State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization' ist das am häufigsten genannte Hindernis in Europa (40 %) und weltweit (34 %) die Notwendigkeit eines Produktionsstopps bei einer Security-Implementierung, den sich viele Unternehmen nicht leisten können. Gleich danach folgt die Einbindung zu vieler Entscheidungsträger (24 % in Europa, weltweit 23 %) und langwierige Freigabeprozesse, die von 21 % der europäischen Industriefirmen (weltweit 31 %) angeführt werden. Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden so viele neue Sicherheitsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...