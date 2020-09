Nordhausen (ots) - Das einzigartige Batteriesystem für effizienten Kraftstoffverbrauch in der Schifffahrt EASy Marine® ist ab sofort für den Betrieb zugelassen. EASy Marine® passt sich flexibel an begrenzte räumliche Gegebenheiten an, erhöht die Sicherheit auf dem Wasser und reduziert Emissionen. Damit löst EASy Marine®gleich drei Probleme der Binnen- und Hochseeschifffahrt weltweit. Michael Deutmeyer, Geschäftsführer der EAS Batteries GmbH, hat das mechanisch-modulare Batteriekonzept für die maritime Industrie zur Serienproduktion freigegeben.Flexible Topologie: Die Batterie passt an BordDas modulare Raumkonzept des Batteriesystems ermöglicht es nahezu jedem Schiffseigner, seinen Antrieb auf ein kraftstoffoptimiertes Hybrid-System umzustellen. Der Grund: Der Aufbau der Batterie lässt sich an fast jede Schiffsarchitektur anpassen. "Das ist wie Lego für Erwachsene", sagt EAS-Vertriebsleiter Dr. Frank Diehl. Die Module können flexibel kombiniert werden. "Starre, teils mehr als zwei Meter hohe Batterieschränke gehören damit der Vergangenheit an", sagt Diehl. "Mit den EASy-Marine-Modulen lassen sich sogar Stufen nachbilden, so dass selbst schräge Wände kein Platzproblem mehr darstellen." Es können bis zu 1500 Volt in Serie geschaltet werden - fünfzig Prozent mehr als bislang üblich.LFP - sichere Zellchemie auf dem WasserDie Zellchemie der EASy-Marine®-Module basiert auf Lithiumeisenphosphat (LFP). LFP gilt als höchst sicher: Die Batterie kann bei einem Kurzschluss, bei Überladung oder bei mechanischen Beschädigungen der Zelle zwar heiß werden, doch sie fängt nicht an zu brennen. "Brennende LI-Batterien können nicht gelöscht werden", sagt Diehl. "Nur gekühlt. EASy Marine schließt ein derartiges Drama auf offenem Meer von vornherein aus."Digitale PressemappeURL: https://eas-batteries.com/de/nachrichten/digitale-pressemappe-easy-marinerInhalt:Vollständige PressemitteilungBildmaterialDatenblattStatements EAS-ManagementSteckbrief EAS BatteriesPressekontakt:EAS Batteries GmbH | Sonja Jüde | Corporate Communications | Lokomotivenstraße 21 | 99734 Nordhausen | +49 3631 46 70 32 15 | sonja.juede@eas-batteries.com | www.easy-marine.comOriginal-Content von: EAS Batteries, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148342/4709273