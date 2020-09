Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, betrug in der Woche bis zum 12. September 0,860 Millionen, verglichen mit 0,884 Millionen in der Vorwoche, womit die Gesamtzahl seit dem 21. März, als die Coronavirus-Pandemie in den USA begann, auf über 60,0 Millionen gestiegen ist. Die heutige Zahl lag leicht über den Markterwartungen von 0,850 Millionen und liegt immer noch weit ...

