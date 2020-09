Ort des Tages: ArcelorMittal Construction Österreich. ArcelorMittal ist vor Thyssenkrupp der größte Stahlproduzent der Welt. 2013 produzierte man über 88 Millionen Tonnen Rohstahl. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg hat weit mehr als 200.000 Mitarbeiter und ist auch in Österreich mit mehreren Standorten vorallem in Oberösterreich und Salzburg vertreten. Produziert und gehandelt wird alles rund ums Thema Stahl: Alu-Fassaden, Bleche, Rohre oder Stahlträger. Dazu kann man die dazugehörigen Dienstleistungen anbieten wie das Bohren und Schneiden von Stahl, Sandstrahlen, Grundieren, Beschichten und Verzinken. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Mit der Veröffentlichung unseres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...