Sollte die Müllverbrennung in den nationalen Brennstoffemissionshandel einbezogen werden? Die Ansichten in der Entsorgungswirtschaft gehen in dieser Frage nach wie vor weit auseinander. Das hat sich auch in dieser Woche gezeigt, als der Umweltausschuss des Deutschen Bundestages zahlreiche Interessenvertreter und Sachverständige zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen hatte. Der Verband Kommunaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...