Die Enttäuschung über jüngste US-Notenbanksitzung hält an der Wall Street auch am Donnerstag an. Bereits am Mittwoch hatte der Dow Jones anfängliche Gewinne fast gänzlich eingebüßt - und die Talfahrt geht heute weiter.Die Fed will den Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte ferner seine Auffassung, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...