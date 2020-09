Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gold Maple Leaf 1/1 -0,63% auf 1694,3, davor 7 Tage im Plus (5,25% Zuwachs von 1619,9 auf 1705), Uniqa +0,75% auf 5,4, davor 5 Tage im Minus (-5,96% Verlust von 5,7 auf 5,36), Immofinanz -1,84% auf 14,42, davor 4 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 14,05 auf 14,69), Amag -3,41% auf 25,5, davor 3 Tage im Plus (1,54% Zuwachs von 26 auf 26,4), Pierer Mobility AG 0% auf 53, davor 3 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 51,5 auf 53), Fabasoft -0,56% auf 35,5, davor 3 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 36,6 auf 35,5). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:RHI Magnesita 31,9 (MA200: 31,87, xU, davor 413 Tage unter dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: AT&S (1 Platz gutgemacht, von 8 auf 7); dazu, VIG (-1, von 7 auf 8). 1 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...