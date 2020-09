Der ATX ging mit einem Minus von 0,7% aus dem Handel. Die Raiffeisen Bank International will vorerst auf die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 verzichten und folgt damit einer Empfehlung der Europäischen Zentralbank, die Anleger reagierten auf diese Mitteilung etwas verhärmt und brachten die Aktie 2,4% nach unten. Auch die Erste Group hatte einen schwachen Tag und musste 2,1% abgeben, einzig die Bawag tendierte stärker und schloss mit einem Plus von 1,3%. Die Berenberg Bank äußerte sich in einer Studie zu Transport- und Logistikkonzernen auch zum Flughafen Wien und bestätigten die Kaufempfehlung, das Kursziel wurde unverändert bei 33,0 Euro belassen, die Aktie war mit einem Plus von 4,1% der Gewinner des Tages ....

Den vollständigen Artikel lesen ...