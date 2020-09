Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten "Hexensabbat", zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Morgen ein freundlicher Start ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -0,36% etwa 0,4 Prozent über Vortagsschluss gesehen bei nun 13.235 Punkten. Auf Wochensicht tritt der Leitindex mit Schwankungen zwischen 13.035 und 13.339 Punkten per saldo auf der Stelle.Wie an der Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...