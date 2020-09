Die ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413) ist am Ziel - ein neuer Stern am Immobilienhimmel entsteht - neben Adler Real Estate (gut 95% Beteiligung) wurde auch die Option auf die Mehrheit an Consus gezogen - und der umbau ist nun im vollen Gang: Consus verändert komplett seine Ausrichtung und Adler verkauft alles,w as nicht zum neuen Konzern passt und reduziert so auch seine Verschuldung. Heute meldet Adler Real Estate AG (ISIN: DE0005008007) meldet den Verkauf von 5.064 Wohn- und Gewerbeeinheitenheute an einen "bedeutenden internationalen Immobilieninvestor" mit einer Prämie auf den Buchwert ...

