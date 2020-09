Die Plastikpack GmbH ist auf die Produktion von Gefahrgutkanistern mit zwei bis 30 Litern Inhalt spezialisiert. Rund um die Uhr fertigt das mittelständische Unternehmen am Standort Steinheim (Ostwestfalen-Lippe) und am Standort Gron (Frankreich) an mehr als 50 Extrusionsblasformanlagen circa 25 Millionen Kunststoffprodukte pro Jahr. Dabei muss die gut vernetzte Produktion höchste Qualitätsanforderungen erfüllen und stabile Prozesse gewährleisten. Allerdings wurde bisher in der Kunststoffproduktion nur ein Mal pro Schicht eine vollständige Qualitätskontrolle für alle geforderten Funktionen durchgeführt. ...

