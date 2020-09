In unserer Serie "Kunde im Fokus" stellen wir euch unsere innovativen Kunden vor. Diesmal im Interview: Robert Ulm, CEO der Hello bank!- des Marktführers im Online Brokerage in Österreich. Was macht die "Hello bank!"? Die Hello bank! ist Teil der BNP Paribas Gruppe und seit 25 Jahren Pionier und Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit selber in die Hand zu nehmen. Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und Trading-Segment. Innovative Trading-Plattformen und digitale Tools, verbunden mit vorteilhaften Konditionen und Aktionen, ...

