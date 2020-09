Konkret geht es um eine GMP-zertifizierte Produktionsanlage von Novartis, die Biontech noch in diesem Jahr für die Herstellung seines potenziellen Corona-Impfstoffs übernehmen will. Es handelt sich um eine hochmoderne, voll ausgestattete Anlage innerhalb des abgesicherten Werksgeländes des Standort-Eigentümers und Betreibers Pharmaserv. Damit soll in Marburg eine der größten Biontech-Produktionsstätten für mRNA-basierte Impfstoffe in Europa entstehen. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen könnte die Produktion eines Impfstoffs bereits in der ersten Hälfte 2021 beginnen. Insgesamt wird der Marburger Produktionsstandort über Produktionskapazitäten von bis zu 750 Millionen Dosen pro Jahr oder mehr als 60 Millionen Dosen pro Monat verfügen.

Standortbetreiber Pharmaserv begrüßt den Schritt im globalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...