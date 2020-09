Cube Infrastructure Managers übernimmt Sigfox Deutschland und erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Heliot Europe, dem Eigentümer der Sigfox-0G-Netze in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Der Infrastrukturfonds führt somit die 0G-Netze dieser vier Länder zusammen, die zusammen das größte 0G-Netz Europas bilden sollen. Damit will Cube zum Wachstum dieser IoT-Infrastruktur in der DACH-Region im Rahmen eines Joint Ventures zusammen mit dem bisherigen Betreiber der Netze beitragen, der weiterhin eine Minderheitsbeteiligung an Heliot Europe behält. Video: Warum die WAN-Übertragungstechnik von ...

