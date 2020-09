Die Coreo AG hat ihre öffentlich Anleihe-Emission in der Kalenderwoche 38 (14.09. bis 18.09.2020) abgeblasen, da sich nach Angaben des Unternehmens im Zuge der Finanzierungsgespräche eine alternative Finanzierungsmöglichkeit eröffnet habe. Das erreichte Platzierungsvolumen der 6,75-%Anleihe von rd. 10 Mio. Euro war dem Unternehmen angesichts des angestrebten Volumens von bis zu 30 Mio. Euro und des begleitenden administrativen Aufwandes für eine öffentliche Anleihe zudem zu gering. Stattdessen sollen die Erlöse in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro nun unter veränderten Bedingungen über Investoren eingesammelt werden. Das Coreo-Management befindet sich nach eigenen Angaben diesbezüglich in weitreichenden Gesprächen und ordnet die nun abgebrochene Emission der geplanten Publikumsanleihe keineswegs als Rückschlag ein. Sicherlich ein Beispiel dafür, dass sich im Zuge einer öffentlich geplanten Kapitalmarkt-Transaktion auch neue Wege eröffnen können.

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat im ersten Halbjahr 2020 mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Nach eigenen Angaben erzielte der Leipziger Motoren- und Getriebehersteller in den ersten sechs Monaten 2020 einen Konzernumsatz von 39,2 Mio. Euro (Vorjahr: 57,7 Mio. Euro), ein EBITDA von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro) sowie ein Konzernergebnis von -2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,9 Mio. Euro).In der zweiten Jahreshälfte sieht das NZWL-Management allerdings eine deutliche Aufhellung der Geschäftsentwicklung - so sei seit Juni eine deutliche Erholung eingetreten - und rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit einem Verlust von 1,9 bis 2,2 Mio. Euro bei einem Umsatzrückgang von 15-20%.

TIPP: Alle KMU-Anleihen-News auf einen Klick >>>Anleihen Finder

In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH) weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Die KFM-Analysten heben dabei besonders die kontinuierlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...