Die Zahl der Neuinfektionen nimmt zu, der Herbst könnte eine gefährliche Zeit werden. Aber der Anteil an Todesfällen in Relation zu den erkannten Infektionen nimmt ab, denn jetzt weiß man weitaus mehr über funktionierende Behandlungsmöglichkeiten als im Frühjahr. Das ist positiv. Aber das ist auch längst in den Kursen eskomptiert. Wenn die Aktienmärkte nennenswert weiter steigen wollen, muss organisches Wachstum her. Und da kommt die Schuldenblase ins Spiel. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 19. September 2020 lesen Sie:

SSE intern: Der Konsum wird entscheidend. Und der klemmt.

Die besonderen Charts: Misstrauen und Verunsicherung als Folge des Schuldenbergs

Markt-Check: Das kann jetzt nicht mehr lange dauern …

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Die Indizes müssen den Anfang machen

SSE-Depot: Feuerbereit

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

ISIN: EU0009658145, US6311011026, US78378X1072, US03524A1088

