Basel (awp) - Novartis hat am Branchenkongress ESMO Daten zur Krebs-Immuntherapie Spartalizumab (PDR001) präsentiert. Diese hatte die Ziele in Kombination mit Tafinlar und Mekinist bei fortgeschrittenem Melanom in einer Phase-III-Studie zwar verfehlt, wie der Pharmakonzern bereits vor rund einem Monat bekanntgab. Obwohl ...

