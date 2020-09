Zürich (awp) - Die Vontobel-Gruppe will das Angebot an digitalen Lösungen für Anleger international weiter ausbauen. Dazu wird der FinTech-Experte Toby Triebel nun per 5. Oktober die Leitung der Kundeneinheit "Digital Investing" übernehmen. Gleichzeitig wird Triebel Mitglied des Operating Committee der Bank. Triebel stösst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...