Die neue Anlage soll in erster Linie für die Produktion des Catofin-Katalysators für die Propandehydrierung zuständig sein. Der Baubeginn in der Dushan Port Economic Development Zone in Jiaxing, Provinz Zhejiang, ist für das 3. Quartal 2020 geplant. Clariant erwartet die volle Produktionskapazität ab 2022. Das Werk in Jiaxing wird die bisher am stärksten digitalisierte Anlage von Clariant Catalysts sein, die ausgeklügelte Automatisierungssysteme in den gesamten Produktionsprozess integriert. Nach ihrer Fertigstellung wird es die dritte Katalysator-Produktionsanlage von Clariant in China sein, neben einer Joint-Venture-Anlage mit der North Huajin Group in Panjin sowie einer Anlage im hundertprozentigen Besitz von Clariant in Jinshan, Shanghai.

"Da wir das richtige Portfolio für die fokussierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...