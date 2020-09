An ihrem letzten Handelstag im SDAX haben die Aktien der Shop Apotheke am Freitag noch einmal die Spitzenposition eingenommen. Von Montag an finden sich die Papiere der Online-Versandapotheke nun im MDAX.Am Freitag kletterten die Aktien der Shop-Apotheke +0,97%um mehr als fünf Prozent auf 145,80 Euro und damit auf ein Hoch seit zwei Wochen. Sie kehrten damit knapp über die 38-Tage-Linie zurück, die ...

