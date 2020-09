Klar nachgeben musste der heimische Markt am Freitag, der ATX verabschiedete sich mit einem Minus von 1,6% in das Wochenende. Der österreichische Leitindex war bereits deutlich schwächer gestartet, konnte die Verluste nach der Mittagsauktion eingrenzen, sackte dann aber wieder auf das Niveau des Beginns ab. Unterschiedlich entwickelten sich die Banken, während die Bawag anfängliche Verluste noch wettmachen und mit einem Plus von 1,4% den Handel beenden konnte, kam es bei der Erste Group zu einem Abschlag von 3,5%, unter anderem bedingt durch einen überraschenden Personalabgang, der langjährige Vorstand Peter Bosek wechselt mit Jahresende nach Tallinn und wird dort Vorstandschef der baltischen Lunimor Bank. Auch die Raiffeisen musste den Tag mit einem ...

