Letzte Woche wurden rund EUR 38 Mrd. am europäischen Primärmarkt platziert. Damit verzeichnet man gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum ein nach wie vor um 26 % höheres Volumen. Darüber hinaus fehlen zum Rekordwert von 2019 noch ca. EUR 16 Mrd., die bereits in dieser Woche folgen könnten. In der Dealpipeline befindet sich u. a. aus dem High-Yield Segment El Corte Ingles (Ba1/BB+/BB+). So sollen mit dem Unternehmen und potenziellen Investoren Telefonkonferenzen per heute starten. Auf Seiten der Financials hat die Hamburg Commercial Bank mehrere Banken für die Emission einer Tier 2 Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren mandatiert. Vergangenen Freitag platzierte noch Terna eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (5 Jahre, Baa2/BBB+/BBB+ erwartet). Das ...

