Höheres Nachhaltigkeits-Rating für Lenzing. Die Ratingagentur ISS ESG hat in ihrem jüngsten Bericht das Nachhaltigkeitsrating der Lenzing Gruppe von "C+" auf "B-" gehoben, der höchsten Bewertung in der Kategorie "Paper & Forest Products" (Papier- und Holzerzeugnisse). Bestätigt wurde zudem der "Prime Status" der Lenzing Gruppe. In der Kategorie "Paper & Forest Products" werden 40 Unternehmen aus der ganzen Welt bewertet. "Die Top-Performance im ISS ESG Ranking ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit. Wir sind stolz, uns unter den weltweit absoluten Top-Unternehmen beim Thema nachhaltiges Wirtschaften zu finden", sagt Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe.

