Úm die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) ist es etwas still geworden - Sorgen wegen Corona bei einigen Beteiligungen, Abschluss des Verkaufs der Office Depot Skandinavien Aktivitäten und 3 kleinere Verkäufe im Q2, beruhigende Halbjahreszahlen und jetzt Verkauf einer Beteiligung - zur Expansion der veräußernden Aurelius-Tochter Scholl Footwear. Scholl verkauft ihr australisches Distributionsgeschäft an die Global Footcare Group mit Sitz in Coomera, Queensland, Australien. Der strategische Käufer Global Footcare ist auf den Vertrieb und die Vermarktung von Komfortschuhen ...

