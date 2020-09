Anleger haben im Zusammenhang mit der Dieselaffäre weitere Millionenklagen gegen Daimler eingereicht. Der Autobauer weist die Vorwürfe zwar klar zurück - doch die Daimler-Aktie verliert am Montag deutlich.Fast 250 Millionen Euro Schadenersatz verlangen die Kläger allein in einem Verfahren, in drei weiteren summieren sich die Forderungen zusätzlich auf etwa 100 Millionen Euro, wie das Landgericht Stuttgart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...