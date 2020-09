Medienmitteilung

SCHMOLZ + BICKENBACH AG - Aktionäre genehmigen Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts sowie Namensänderung

Luzern, 21. September 2020 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Speziallangstahl, gibt bekannt, dass die Aktionäre an der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Herabsetzung des Nennwerts und der Namensänderung in die Swiss Steel Holding AG zugestimmt haben. Die Aktionäre liessen ihre Stimmrechte gemässCOVID 19 Verordnung 3durch den unabhängigen Bevollmächtigten vertreten.

Die Aktionäre stimmten der Reduzierung des Nennwerts je Aktie von CHF 0.30 auf CHF 0.15 zu. Der Betrag der Nennwertreduktion wurde den Reserven zugewiesen und zwecks Beseitigung der Unterbilanz per 31. Juli 2020 verrechnet. Dieser Entscheid steht im Einklang mit dem vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Traktandum zur Hauptversammlung vom 31. August 2020 und wurde mit 99.57% der vertretenen Stimmen angenommen. Es erfolgt keine Ausschüttung von Eigenkapital an die Aktionäre. Dies ist ein technischer Schritt, ein Transfer innerhalb des Eigenkapitals, der alle Aktien gleichermassen betrifft und die Rechte der Aktionäre nicht berührt, weder finanzielle Rechte noch Mitwirkungsrechte.

Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Namensänderung (mit einer leichten Änderung zum ursprünglichen Vorschlag) von SCHMOLZ + BICKENBACH AG in Swiss Steel Holding AG wurde von den Aktionären ebenfalls mit 97.92% der abgegebenen Stimmen angenommen. Die Registrierung des neuen Namens der Gesellschaft wird unverzüglich vorangetrieben. Börsennotierung und Valoren-Nummer bleiben unberührt.

Der Vorsitzende Jens Alder erklärt: "Nach diesem turbulenten Jahr war es Zeit für einen Wandel in vielerlei Hinsicht, entsprechend nutzen wir das Momentum, um den Namen zu ändern. Der neue Name Swiss Steel Group verkörpert die Vision und die Werte der Gruppe. Die Familie der Gründer hat das Aktionariat verlassen. Insofern kommt auch diese Tradition zu einem Ende. Wir befinden uns in einer Transformationsphase und werden unsere Gruppe neu positionieren. Unser neuer Anspruch "Gemeinsam. Eine Zukunft, die zählt. " fasst unser Streben nach gemeinsamem Erfolg in naher und ferner Zukunft zusammen. "

- ENDE -

Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, a.geile@schmolz-bickenbach.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, d.geiger@schmolz-bickenbach.com, Tel +41 (0)41 581 4160

www.schmolz-bickenbach.com

Für weitere Information betreffend AGM:

https://www.schmolz-bickenbach.com/fi/investor-relations/generalversammlung/ausserordentliche-generalversammlung-2020/

Über SCHMOLZ + BICKENBACH (zukünftig Swiss Steel Group)

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe (zukünftig Swiss Steel Group) ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Qualitäts- & Edelbaustahl. Mit über 10'000 Mitarbeitenden und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.