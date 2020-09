Basel (awp) - Roche treibt das Engagement in der Corona-Bekämpfung weiter voran. Der sogenannte SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist nun in Märkten erhältlich, die das CE-Zeichen akzeptieren, wie der Konzern am Montag mitteilte. Der Schnelltest ist laut Mitteilung für den Einsatz sowohl für symptomatische als auch für asymptomatische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...