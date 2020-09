35 Jahre Lenzing an der Börse. Ein Blick ins Jahr 1985, konkret zum 19. September: Nach einer Aktienausgabe zu 444 Schilling (es wurden damals rund 200 Mio. Schilling geraist) war das Lenzing-Papier an den ersten neun Handelstagen mit den Zusätzen "G" oder "RG" versehen. "G" (Geld) hiess, es kam gar kein Umsatz zustande, weil der Käuferüberhang zu gross war, und "RG" (Repartiert Geld) bedeutete, dass "ein bissl was ging, aber lange nicht alles". Noch im Jahr 1985 schaffte es die Lenzing-Aktie bereits um mehr als 100 Prozent ins Plus, im April 1986 durften sich Zeichner bereits über mehr als 200 Prozent Plus freuen. Der Kurs der Lenzing-Aktie ging in den Early Years aber immer wieder bis auf IPO-Niveau ...

