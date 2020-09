Ort des Tages: FedEx Station Österreich. Was haben vier Riesenpandas, eine dänische Windmühle und ein drei Tonnen schweres Schokoladenmodell der Pariser Notre-Dame gemeinsam? Sie alle wurden schon von FedEx zugestellt. Auch unter der Marke TNT wickelt der Transportkonzern täglich die unterschiedlichsten Express-Zusendungen ab. Mehr noch, FedEx hat den Express Versand erfunden. Vor mehr als 40 Jahren gegründet, liefert man heute mit einer Flotte von über 600 Transportflugzeugen und tausenden FedEx Fahrzeugen unzählige Sendungen aus. Konkret kommt man auf rund 4 Millionen Pakete und Dokumente pro Tag. Express verschickt, sind sie 1-3 Werktage später in über 220 Ländern und Regionen. Und dazu tragen auch die FedEx Stationen in Wien, ...

