Die Lufthansa muss in der Corona-Krise noch stärker schrumpfen als bislang geplant. Zudem steigt die Corona-Angst der Anleger. Zusammen führt dies am Montag zu deutlichen Kursverlusten der Lufthansa-Aktie.Mindestens 150 Flugzeuge der einstmals 760 Jets umfassenden Konzernflotte werden dauerhaft nicht mehr abheben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Auch die Zahl der wegfallenden Vollzeitstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...