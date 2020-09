So lanciert das Unternehmen einen entsprechenden Marktplatz für Technologien, Produkte und Dienstleistungen. Das Angebot reicht von einzelnen Bausteinen bis hin zu kompletten Anwendungen.Zudem wird Peter Ivanov zum Head of Artificial Intelligence ernannt. Der Bulgare sei seit 2019 bei ALSO, schreibt das Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...