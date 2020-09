Die Corona-Krise wütet weltweit und ist somit leider auch in der Schweiz präsent. Zusammen mit Deutschland ist mein Heimatland im Vergleich zu anderen Ländern bisher einigermaßen glimpflich davongekommen. Es fand bei uns kein kompletter Stillstand wie in Italien, Frankreich oder Spanien etc. statt, und gewisse Gewerbetreibende konnten weiterarbeiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Bekannter von mir, der in der Li-Ionen-Akkupack-Branche sehr aktiv ist. Er verzeichnete praktisch keinen Umsatzrückgang, da die batteriebetriebenen Mobilsysteme weltweit weiterhin auf dem Vormarsch sind. Falls es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...