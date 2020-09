Nach vielen technischen und juristischen Problemen und im Zuge der China-Konkurrenz war SMA Solar stets eine schwierige Wette. Doch der Rückzug aus China und das starke Projektgeschäft in den USA führen zu einer neuen Einschätzung.



1 bis 1,1 Mrd. € Umsatz werden zurzeit mit etwa 1 Mrd. € bewertet. Bei 38 € stieß der Kurs soeben an eine Obergrenze, aber mit dem Ansatz zu einem Hürdensprung.



