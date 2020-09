Das einstündige Webinar findet am 29. September um 14.00 Uhr EST statt und wird von Hoffmann Neopacs Führungskräften moderiert, die mit der Cannabis-Verpackungslandschaft bestens vertraut sind. In der Präsentation werden Kunden-Fallstudien vorgestellt, in denen Cannabishersteller, die eine Partnerschaft mit Hoffmann Neopac eingegangen sind, Einblicke in die Differenzierung von Marken in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt durch kindersichere, nachhaltige Verpackungslösungen geben.

Die Teilnehmer erhalten einen ausführlichen Überblick über die von Bundesstaat zu Bundesstaat geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie über Businesstrends für verschiedene Cannabisformate - darunter Essbares, Blumen, Pre-Rolls, Tabak und ...

