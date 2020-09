Die Börsen haben in den vergangenen Tagen massiv Federn gelassen. Was ist jetzt wichtig?

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Börsen haben in den zurückliegenden Tagen deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Ich habe derzeit allerdings keine Sorge dafür, dass es zu einem Crash kommen könnte. Die Kurse sind am Dienstag schon wieder etwas stabiler gewesen. In den USA zeigen sich allerdings weitere kleine Kursschwächen.

Sie müssen daher davon ausgehen, dass es durchaus zu kleineren Kursverlusten kommen kann. In den kommenden Tagen würde ich zumindest keine Kurzfrist-Wette eingehen. Insgesamt aber spricht die Zinssituation für die Märkte.

Zinsen bleiben niedrig

ISIN: DE0008467416, DE0007203275, US09075V1026, DE000A0TGJ55, DE0007165631

