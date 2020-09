Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch laut den vorbörslichen Signalen im Plus eröffnen. Der SMI dürfte sich somit weiter vom Taucher vom Montag erholen, als er um über 2 Prozent abgesackt war. Händler begründen dies primär mit positiven Vorgaben aus den USA. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...