Gestern stand der EUR Credit Primärmarkt mehr im Zeichen von Ankündigen von nachhaltigen bzw. grünen Emissionen als vom tatsächlichen Emissionsgeschehen. So beendet Chanel Ceres heute seine Investoren-Calls bezüglich einer nachhaltigen Dualtranche Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren. Die Hamburger Hochbahn (AAA) startet heute ihre Roadshow bezüglich einer 10-jährigen Green Bond Emission. Onca Electric Delivery hat gestern Investoren über ihre nachhaltige Strategie in Investoren-Calls informiert. Am Montag beendete die Hamburger Commercial Bank (Baa2/BBB) ihre Roadshow, bei der diese 40 Investoren traf, um ihre Tier 2 Emission (Ba3) vorzubereiten. Diese dürfte zeitnah folgen. Gestern gab die ams AG bekannt, dass man ...

