Das 2018 gegründete und auf Scheinwerfer und andere Autolichtsysteme spezialisierte Joint Venture solle aufgelöst werden, teilte Continental am Mittwoch in Eschborn mit.Dazu würden Gespräche geführt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden sollen. Conti und OSRAM sind je zur Hälfte an dem Gemeinschaftsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...