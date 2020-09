"Anderen eine Freude machen, Danke sagen, oder einfach nur so" sind in Summe der wichtigste Geschenkanlass - so das Ergebnis einer im Auftrag der STI Group initiierten Shopper-Studie. Befragt wurden über 2.000 Shopper in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Neben dem Geschenkanlass, der Geschenkhäufigkeit und den beliebtesten Geschenkwarengruppen spielte die Verpackung eine wichtige Rolle in der Erhebung. Wo kauft Mann beziehungsweise Frau heute eigentlich Geschenke - im Geschäft oder online? Die Studie zeigt, dass die Grenze zwischen on- und offline fließend ist. Für ...

